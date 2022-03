Barça erwartet „machbare“ Eintracht | Bayern an Sportings Porro dran?

Glückslos Frankfurt?

Dass sie sich in Katalonien da mal nicht verzetteln. Eintracht Frankfurt wurde dem FC Barcelona als Gegner im Europa League-Viertelfinale zugelost. Nun freut sich die vereinsnahe Presse über ein vermeintlich einfaches Los. „Machbar“, betitelt etwa die ‚Mundo Deportivo‘ ihren Ausblick auf die Duelle mit den hessischen Mentalitätsmonstern, die im Achtelfinale Barças Ligakonkurrenten Betis Sevilla in zwei packenden Partien aus dem Weg räumten. Hochmut kommt vor dem Fall.

Porro zu Bayern?

Der FC Bayern befindet sich bekanntlich auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger mit mehr Offensivdrang als Platzhirsch Benjamin Pavard. So einer wäre der Spanier Pedro Porro, der aktuell von Manchester City an Sporting Lissabon ausgeliehen ist. Dessen Arbeitsnachweis in dieser Saison: Vier Tore und sieben Vorlagen in 28 Partien. „Bayern bringt sich für Porro in Stellung“, meldet nun ‚A Bola‘ aus Portugal. Mindestens 30 Millionen Euro soll der 22-Jährige kosten. Sporting kann Porro für 8,5 Millionen Euro fest unter Vertrag nehmen und einen satten Überschuss erzielen.

Dauerthema Tuchel-Zukunft

Die Situation beim FC Chelsea und vor allem die mittelfristige Zukunft von Trainer Thomas Tuchel sind in England weiter ein großes Medienthema. „I’m here tu stay“ – „Ich bin hier, um zu bleiben“ – gibt etwa der ‚Daily Mirror‘ auf den deutschen Übungsleiter auf seiner Titelseite wieder. Mal sehen, wie oft Tuchel Worte wie diese bis Saisonende wiederholen muss, dass es ihm die Zeitungen auf der Insel endlich abkaufen. Sportlich läuft es jedenfalls seit Wochen hervorragend für seine Blues.