Heidenheim kämpft um Wanner

Der 1. FC Heidenheim möchte die Leihe von Paul Wanner noch einmal um eine Saison verlängern. Das bestätigt Holger Sanwald, der Vorstandsvorsitzende des FCH, gegenüber ‚Sky‘: „Paul weiß das, sein Agent weiß das und Bayern München weiß das auch. Wir sind überzeugt, dass es ihm guttun würde. Eigentlich passt alles – und wir hoffen, dass es so bleibt.“

Wanner stand in der laufenden Saison, die für den Klub von der schwäbischen Alb noch in der Relegation gegen die SV Elversberg weitergeht, bisher in 40 Pflichtspielen auf dem Feld und sammelte dabei neun Scorerpunkte. Beim FC Bayern steht der 19-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag. Der Rekordmeister würde sein Talent auch in der kommenden Spielzeit gerne noch einmal verleihen, würde den technisch versierten Mittelfeldspieler allerdings am liebsten bei einem Europapokalteilnehmer Spielpraxis sammeln lassen.