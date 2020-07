Fein soll „großen Schritt“ in München machen

Adrian Fein ist in der kommenden Saison fest beim FC Bayern eingeplant. „Adrian ist sehr talentiert. Er wurde bei uns ausgebildet und hat sich nun auch in seinen ersten beiden Profijahren sehr gut entwickelt. Jetzt hoffen wir, dass er den nächsten großen Schritt bei uns in München macht“, erklärt Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegenüber vereinseigenen Medien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Münchner hatten Fein in der Saison 2018/19 an Jahn Regensburg und im Folgejahr an den Hamburger SV verliehen. Im Trikot der Hanseaten zeigte der 21-Jährige als Lenker im Mittelfeld teils überragende Leistungen, fiel wie der Rest des Teams zum Saisonende aber ab. In München soll der deutsche U21-Nationalspieler nun einen Kaderplatz bekommen.