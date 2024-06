FCA-Wechsel fast fix: Schlotterbeck beim Medizincheck

Keven Schlotterbeck könnte in Kürze der nächste Neue beim FC Augsburg werden. Wie die ‚Augsburger Allgemeine‘ berichtet, hält sich der Innenverteidiger zurzeit in der Fuggerstadt auf, um den Medizincheck zu absolvieren. Die Verpflichtung des 27-Jährigen soll noch am heutigen Freitagnachmittag verkündet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch der VfL Bochum hatte sich bis zuletzt Hoffnungen auf die Festverpflichtung des ausgeliehenen Abwehrspielers gemacht. Die mit dem SC Freiburg vereinbarte Kaufoption über 2,5 Millionen Euro für Schlotterbeck war dem Ruhrpottklub aber dem Vernehmen nach zu hoch. Nun freut der FCA über den 1,89 Meter großen Linksfuß.