UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga holt auf

Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, der FC Bayern, RB Leipzig und der SC Freiburg konnten sich in dieser Woche auf internationalem Parkett behaupten und drei Punkte einfahren. Union Berlin erkämpfte sich immerhin ein Remis.

Damit steht schon jetzt fest: Bayern und Leipzig überwintern in der Champions League, Leverkusen in der Europa League und Frankfurt in der Conference League. Zudem steht Freiburg mit einem Bein in der nächsten EL-Runde, spielt im Falle eines Ausscheidens aber definitiv in der Conference League. Der BVB darf sich in der Champions League ebenfalls gute Chancen auf ein Weiterkommen ausrechnen. Union ist dagegen definitiv nicht mehr in der Königsklasse vertreten, könnte aber zumindest noch in der Europa League landen.

In der UEFA-Fünfjahreswertung liegt die Bundesliga, was die Saisonwertung 2023/24 betrifft, immer noch vor der Konkurrenz aus England und Spanien. Zudem konnte Deutschland im Vergleich zum Vormonat wieder an den italienischen Mannschaften aus der Serie A vorbeiziehen. Auch in der Gesamtwertung holen die deutschen Teams auf und machen viel Boden auf die italienischen Vertreter gut.

Ein Vorrücken auf Platz drei würde allerdings ohnehin nicht mit mehr internationalen Startplätzen einhergehen. Wohl aber ein Abrutschen auf den fünften Rang. Hier ist der Abstand zur Eredivisie und zur Ligue 1 jedoch gewaltig.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 94.428 (18.571)

94.428 (18.571) 2 Spanien 80.864 (18.928)

80.864 (18.928) 3 Italien 77.426 (14.928)

77.426 (14.928) 4 Deutschland 75.481 (18.714)

75.481 (18.714) 5 Niederlande 57.500 (9.400)

57.500 (9.400) 6 Frankreich 57.497 (11.666)

57.497 (11.666) 7 Portugal 50.482 (10.300)

50.482 (10.300) 8 Belgien 42.800 (7.600)

42.800 (7.600) 9 Türkei 35.350 (5.000)

35.350 (5.000) 10 Schottland 33.250 (9.750)

Saisonwertung 2023/24

1 Türkei 8.750

8.750 2 Belgien 8.400

8.400 3 Deutschland 8.214

8.214 4 Italien 8.142

8.142 5 England 7.500

7.500 6 Spanien 7.437

7.437 7 Frankreich 6.916

6.916 8 Tschechien 6.750

6.750 9 Niederlande 6.200

6.200 10 Griechenland 6.200

Stand: 10. November 2023