UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga stark – aber nicht stark genug

Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, der FC Bayern, RB Leipzig und der SC Freiburg konnten sich in dieser Woche auf internationalem Parkett behaupten und drei Punkte einfahren. Lediglich Union Berlin musste eine Niederlage einstecken.

In der UEFA-Fünfjahreswertung liegt die Bundesliga, was die Saisonwertung 2023/24 betrifft, immer noch vor der Konkurrenz aus England und Spanien. Im Vergleich zum Vormonat konnten jedoch die italienischen Mannschaften aus der Serie A vorbeiziehen. In der Jahreswertung kann Italien Deutschland also auf Distanz halten.

Mit Blick auf die internationalen Startplätze würde sich auf Platz drei allerdings ohnehin nichts ändern. Wohl aber bei einem möglichen Abrutschen auf Rang fünf. Ein solches ist glücklicherweise nicht in Sicht – im Gegenteil: Die niederländischen Vertreter wurden im Vergleich zum Vormonat weiter distanziert. Auch wenn man sich hierzulande also über die Leistungen der hiesigen Teams freuen kann, sollte das Ziel bleiben, den Anschluss an das Spitzentrio zu wahren und Spieltage wie dieser machen das möglich.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 93.178 (18.571)

93.178 (18.571) 2 Spanien 79.614 (18.928)

79.614 (18.928) 3 Italien 75.855 (14.928)

75.855 (14.928) 4 Deutschland 73.624 (18.714)

73.624 (18.714) 5 Niederlande 57.100 (9.400)

57.100 (9.400) 6 Frankreich 56.331 (11.666)

56.331 (11.666) 7 Portugal 49.816 (10.300)

49.816 (10.300) 8 Belgien 41.800 (7.600)

41.800 (7.600) 9 Türkei 35.350 (5.000)

35.350 (5.000) 10 Schottland 32.650 (9.750)

Saisonwertung 2023/24

1 Türkei 8.750

8.750 2 Belgien 7.400

7.400 3 Italien 6.571

6.571 4 Deutschland 6.357

6.357 5 England 6.250

6.250 6 Spanien 6.187

6.187 7 Griechenland 6.000

6.000 8 Niederlande 5.800

5.800 9 Frankreich 5.750

5.750 10 Tschechien 5.750

Stand: 27. Oktober 2023