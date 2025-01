Veiga-Poker: Geht der BVB leer aus?

Renato Veiga (21) soll Borussia Dortmunds auf Kante genähte Abwehr entlasten. Seit geraumer Zeit arbeiten die Verantwortlichen des BVB um Sportdirektor Sebastian Kehl an der Verpflichtung des flexibel einsetzbaren Defensivspielers. Der finale Durchbruch konnte bislang aber nicht erzielt werden.

Zwar ist der FC Chelsea dem Bundesligisten entgegengekommen, da inzwischen auch eine Leihe denkbar ist. Allerdings liegen die Vereine in puncto Leihgebür noch weit auseinander. Zudem konnte mit Veiga selbst bislang noch nicht alles klargemacht werden.

Zu allem Überfluss macht jetzt offenbar auch noch ein namhafter Konkurrent im Werben um Veiga ernst. Fabrizio Romano zufolge drängt Juventus Turin auf eine Einigung mit dem portugiesischen Linksfuß. Darüber hinaus stehen die Alte Dame und Chelsea aktuell eng in Kontakt – nicht nur wegen Veiga.

Doppel-Deal in Arbeit?

Die ‚Times‘ berichtet, dass der Premier League-Vertreter einen Vorstoß bei Juve-Stürmer Dusan Vlahovic (24) in Erwägung zieht. Der serbische Goalgetter, der 2022 für mehr als 80 Millionen Euro nach Turin gewechselt war, gehört zwar zu den absoluten Leistungsträgern, jedoch drückt beim Serie A-Klub eher in der Defensive der Schuh. Immerhin fällt Abwehrchef Bremer (27) voraussichtlich die gesamte Saison mit einem Kreuzbandriss aus.

Womöglich finden die Vereine also eine Übereinkunft, was einen Wechsel von Veiga und Vlahovic betrifft. Dann würden die Schwarz-Gelben in die Röhre schauen und müssten sich anderweitig nach Verstärkung umsehen. Doch die Zeit drängt: Weniger als zwei Wochen ist das Wechselfenster noch geöffnet.