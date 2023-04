Brazzo-Ersatz: Gerücht um Schweinsteiger & Bayern

Beim FC Bayern steht gerade alles und jeder auf dem Prüfstand. Insbesondere Vorstandsboss Oliver Kahn ist angezählt, über seine Zukunft soll auf der Aufsichtsratssitzung am 22. Mai entschieden werden. Ihm unterstellt ist Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der von vielen nicht weniger kritisch beäugt wird.

Doch wie die ‚Abendzeitung‘ berichtet, sitzt der Kaderchef noch recht fest im Sattel, was insbesondere an mangelnden Alternativen liege. Nur einer könnte Salihamidzics Job aktuell gefährdet werden: Klub-Legende Bastian Schweinsteiger, aktuell als TV-Experte tätig.

Sollte der Weltmeister von 2014 Interesse am Job bekunden, „würde man definitiv über eine Anstellung des 38-Jährigen in München nachdenken“, so die ‚Abendzeitung‘. Allerdings sei gesagt: Schweinsteiger hat keinerlei Berufserfahrung, arbeitete noch in keiner Funktionärsrolle. Dann gleich zum Start Sportchef bei seinem kriselnden Herzensklub? Es wäre ein ambitionierter Einstieg.