Engländer berichten: Sancho verlässt den BVB

Erst am gestrigen Sonntag nahm Hans-Joachim Watzke Stellung zur Zukunft von Jadon Sancho. Trotz der Coronakrise solle niemand denken, bei Borussia Dortmund „auf Schnäppchentour gehen zu können“, sagte der Geschäftsführer im Interview mit der ‚Bild‘, man müsse schließlich „niemanden unter Wert verkaufen“. Doch bezogen auf Sancho betonte Watzke auch: „Am Ende des Tages muss man aber immer auch respektieren, was der Spieler will.“

Und das 20-jährige Supertalent will weg – zumindest laut ‚Sky Sports‘ aus England. Dem TV-Sender zufolge wird Sancho den BVB mit Öffnung des Sommertransferfensters verlassen. Wohin es den Offensivmann zieht, sei aber noch unklar. Als potenzielle Ziele nennt ‚Sky Sports‘ die Manchester-Klubs City und United, den FC Chelsea, den FC Liverpool, Real Madrid, den FC Barcelona, Juventus Turin und auch den FC Bayern.

130 Millionen Ablöse?

Sancho besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2022. Laut ‚Sport Bild‘ stellt man sich bei Schwarz-Gelb eine Ablöse von mindestens 130 Millionen Euro für den Rechtsfuß vor. In der laufenden Saison betrieb Sancho mit 17 Toren und 19 Vorlagen in 35 Pflichtspielen kräftig Eigenwerbung. Hinsichtlich seiner Zukunft sagte Sancho Anfang März: „Ich gucke wirklich nicht auf all diese Dinge. Ich konzentriere mich nur auf meine Mannschaft und denke von Spiel zu Spiel.“

