Hull City wirft Trainer raus

Shota Arveladze ist nicht länger Trainer von Hull City. Der englische Zweitligist verkündete die Trennung von seinem Cheftrainer am Freitagmittag offiziell. Auch Co-Trainer Peter van der Veen muss seinen Platz räumen. Interimsweise übernimmt Andy Dawson, Assistenzcoach der U21.

Arveladze hatte erst Ende Juni bei Hull City angeheuert. Der 49-jährige Georgier fuhr einen schwachen Punkteschnitt von 1,1 ein. Zuletzt verloren die Tigers vier Ligaspiele in Serie, in der Championship-Tabelle bedeutet das Platz 20.

