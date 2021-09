Werder: Pavlenka muss sich gedulden

Jiri Pavlenka muss unter Umständen einiges an Geduld mitbringen, bis er wieder bei Werder Bremen zwischen den Pfosten steht. „Wir haben keine Nummer eins und keine Nummer zwei, davon müssen wir uns lösen. Wir haben zwei richtig gute Torhüter. Wenn wir merken, dass einer nachlässt, dann müssen wir wechseln. Aber das heißt nicht, dass ich jede Woche wechseln werde“, zitiert die ‚Bild‘ Trainer Markus Anfang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang stand Konkurrent Michael Zetterer in allen Partien im Tor. Werders langjähriger Stammkeeper Pavlenka verpasste Teile der Vorbereitung sowie den Saisonstart in Liga zwei aufgrund von Rückenproblemen. Beim gestrigen 3:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt stand der 29-jährige Tscheche erstmals wieder im Kader. 2022 läuft sein Vertrag an der Weser aus, Werder will einen ablösefreien Abschied verhindern und seit geraumer Zeit verlängern.