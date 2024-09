Transfer-Zeugnis Neapel: Mit Lukaku & Co. zurück an die Spitze?

Alessandro Buongiorno – Note 1,5

Mit einem Preisschild von 35 Millionen Euro wurde der Innenverteidiger im Sommer der fünftteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte. Und der 26-Jährige hat durchaus seinen Anteil daran, dass die Neapolitaner erst vier Gegentore schlucken mussten. Laut ‚fbref.com‘ fängt er die meisten Bälle in seinem Team ab und gewann bisher 100 Prozent seiner Zweikämpfe. Es scheint ganz so, als habe Napoli mit einem Jahr Verspätung den Nachfolger für Min-jae Kim (27/FC Bayern) gefunden.

Scott McTominay – Note 3

Bei Manchester United war kein Platz mehr für den Schotten, daher schlug Napoli für 30,5 Millionen Euro zu. Und nach kleinen Startschwierigkeiten findet sich der 27-Jährige immer besser zurecht, in den vergangenen zwei Ligaspielen stand er die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Dennoch: Für diese Summe muss noch deutlich mehr kommen.

Romelu Lukaku – Note 2

Der beim FC Chelsea in Ungnade gefallene Belgier hat in Neapel den Spaß am Fußball wiedergefunden. In vier Ligaspielen stehen bislang fünf Scorerpunkte zu Buche. Der 31-Jährige, für den der dreifache Meister 30 Millionen Euro in die Hand nahm, bringt mit seiner physischen Spielweise ein neues Element in das Spiel der Neapolitaner.

David Neres – Note 3

28 Millionen Euro war Neapel der 27-jährige Brasilianer wert – und der deutete sein Potenzial zumindest an. Zwar wartet er noch auf seinen ersten Startelf-Einsatz, dennoch können sich drei Vorlagen in nur 52 Minuten Einsatzzeit mehr als sehen lassen. Bislang ist an Matteo Politano (31) für Neres jedoch kein Vorbeikommen.

Billy Gilmour – Note: 4,5

Der Transfer des 23-Jährigen kam für viele überraschend und noch hat es Gilmour nicht geschafft, sich wirklich in der Rotation festzuspielen. Mit Frank Anguissa (28), McTominay sowie Stanislav Lobotka (29) hat er jedoch auch große Konkurrenz auf seiner Position im zentralen Mittelfeld. Seinen Wunsch nach mehr Spielzeit konnte er sich mit dem Wechsel also bislang nicht erfüllen.

Rafa Marín – ohne Bewertung

Der Innenverteidiger kam im Sommer für zwölf Millionen Euro von Real Madrid und wurde als klarer Perspektivspieler geholt. Das Potenzial des 22-Jährigen ist groß, bislang wartet der Spanier jedoch noch auf seine ersten Spielminuten in der Liga für die Neapolitaner. Seine starke letzte Saison, wo er bei Deportivo Alavés zum Abwehrchef aufstieg, konnte er noch nicht bestätigen.

Leandro Spinazzola – Note 3

Der schnelle Außenverteidiger war klarer Wunschspieler des neuen Trainers Antonio Conte und soll Druck auf den etablierten Mathías Olivera (26) machen. Bisher erfüllt der 31-jährige Italiener seine Aufgabe solide, ohne zu glänzen und stand in fünf von sechs Spielen auf dem Feld. In Anbetracht dessen, dass Neapel ihn ablösefrei bekam, ein absolutes Schnäppchen und ein guter Spieler für die Kaderbreite.