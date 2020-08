Die Premier League ruft: Sarr-Poker entschieden?

Seit Monaten steht fest, dass Malang Sarr ab diesen Sommer ohne Vertrag bei OGC Nizza dasteht und somit ablösefrei zu haben sein wird. In diesem Zeitraum wurde der französische Linksverteidiger immer wieder mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht – vor allem Bayer Leverkusen lag nach FT-Infos aussichtsreich im Rennen.

Nun deutet mittlerweile aber einiges daraufhin, dass sich Sarr gegen einen Wechsel in die deutsche Beletage entschieden hat und seine Zukunft stattdessen in der Premier League sieht. Der französische Fernsehsender ‚Téléfoot‘ berichtet von einer Einigung mit dem FC Chelsea. Demnach soll der 21-jährige für vier Jahre an der Stamford Bridge unterschreiben.

Sollte die Nachricht stimmen, dürfte ein Wechsel unmittelbar bevorstehen – mit einem Verein haben sich die Blues schließlich nicht zu arrangieren. Sarr wäre der nächste Neuzugang für die auf dem diesjährigen Transfermarkt so umtriebigen Blues. Auch Kai Havertz (21), Ben Chilwell (23) sowie Thiago Silva (35) sollen kurz vor einem Wechsel an die Stamford Bridge stehen. Die Transfers von Timo Werner (24) und Hakim Ziyech (27) sind bereits fix.