50 Millionen: Chelsea vor Chilwell-Transfer

Der FC Chelsea steht offenbar kurz vor einer Einigung mit Leicester City über einen Transfer von Ben Chilwell. Das berichten ‚The Athletic‘ und ‚Sky Sports‘ übereinstimmend. 50 bis 55 Millionen Euro Ablöse könnten für den 23-jährigen Linksverteidiger nach Leicester fließen.

Chilwell ist englischer Nationalspieler, seit 2018 bestritt er elf Länderspiele. Bei den Foxes mauserte sich der 1,78-Meter-Mann in den vergangenen Jahren zu einem der gefragtesten Verteidiger der Premier League. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte er in 27 Partien drei Tore und gab drei Assists.

Nach Hakim Ziyech (27, Ajax Amsterdam, 40 Millionen Euro Ablöse) und Timo Werner (24, RB Leipzig, 53 Millionen) wäre Chilwell Chelseas dritter kostspieliger Neuzugang des Sommers. Folgen soll noch Kai Havertz (21), für den Bayer Leverkusen 100 Millionen Euro Ablöse aufruft. Die Verhandlungen laufen.