Darmstadt verabschiedet zwei Leihspieler

Spielmacher John Peter Sesay und Flügelflitzer Henry-Jon Crosthwaite kehren nicht zu Darmstadt 98 zurück. Wie der Bundesliga-Absteiger offiziell mitteilt, wird das Duo ihren Leihklubs über den Sommer hinaus erhalten bleiben. „Bei beiden Spielern wurden im Laufe der aktuellen Saison vertraglich festgesetzte Bedingungen erfüllt, die dazu führen, dass die bisherigen Leihverträge in ein festes Anstellungsverhältnis übergehen“, heißt es.

Der 21-jährige Crosthwaite ist beim Hallescher FC untergebracht und wird dem deutschen Fußball dementsprechend erhalten bleiben. In Liga drei steuerte der gebürtige Gießener in der laufenden Spielzeit zwei Scorerpunkte (ein Treffer, eine Vorlage) in elf Partien bei. Derweil setzt Sesay, der in zwei Tagen seinen 21. Geburtstag feiert, seine Karriere in Luxemburg bei Union Titus Petingen fort. Für den Linksfuß stehen bislang zehn Einsätze zu Buche. Eine Torbeteiligung war ihm noch nicht vergönnt.