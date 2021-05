Haraguchi: „Werde in der Bundesliga spielen“

Genki Haraguchi verabschiedet sich in Richtung Bundesliga von Hannover 96. Dies teilt der Spieler in einem öffentlichen Statement zu seinem Abschied von den Niedersachsen mit. Auf der Vereinswebsite sagt der Japaner: „Ich werde wieder in der Bundesliga spielen, nur deshalb verlasse ich Hannover. Ich habe mich hier wie in einer Familie gefühlt.“

Wohin es den 30-Jährigen zieht, ließ er offen. Klar ist jedenfalls, das ebenfalls gehandelte Schalke 04 ist aufgrund der Zweitklassigkeit keine Option für den Offensivspieler. Die heißeste Spur führt zu Europa Conference League-Teilnehmer Union Berlin.