Verstärkung für die Offensive: Bayer verpflichtet Terrier

Bayer Leverkusen ist nach der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte noch nicht satt. Der Klub möchte weiter auf der Erfolgswelle reiten und strebt an, das Double zu verteidigen. Nach Innenverteidiger Jeanuël Belocian (19/Stade Rennes) und dem zentralen Mittelfeldspieler Aleix García (27/FC Girona) wird nun auch die Offensive gestärkt.

Martin Terrier kommt ebenfalls aus Rennes an den Rhein und kann mit seiner Flexibilität auf mehreren Positionen eine Hilfe sein. Der 27-Jährige kann sowohl auf dem linken Flügel als auch im zentralen offensiven Mittelfeld und in der Sturmmitte spielen. Der Franzose kostet dem Vernehmen nach inklusive Boni eine Ablösesumme von bis zu 25 Millionen Euro und erhält bei Bayer einen Vertrag bis 2029.

Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes ist höchst erfreut, die Offensive mit Terrier verstärken zu können: „Mit Martin Terrier haben wir einen torgefährlichen, schnellen und spielintelligenten Angreifer für uns gewonnen. Er wird unserem Offensivspiel neue und attraktive Facetten verleihen.“

Terrier war 2020 für zwölf Millionen Euro von Olympique Lyon in die Bretagne gewechselt. In 141 Rennes-Spielen verbuchte der Rechtsfuß 75 Scorerpunkte (51 Tore, 24 Assists). Der Offensivspieler ist ehemaliger französischer U21-Nationalspieler und stammt aus der Jugend des OSC Lille. Zuletzt war auch Fenerbahce an ihm interessiert, Bayer konnte jedoch mit einem besseren Gesamtpaket überzeugen.