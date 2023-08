Freiburg-Gerüchte um Frankreich-Talent

Matthis Abline, 20-jähriger Stürmer von Stade Rennes, soll kommende Saison erneut verliehen werden. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, mangelt es auch nicht an Interessenten für den Franzosen. Der AFC Sunderland, FC Middlesbrough, SC Freiburg und Stade Brest zeigen Interesse an einer Leihe, so die französische Sportzeitung.

Dennoch plant der Verein aus der Bretagne dem Bericht zufolge zukünftig mit Abline. Der Spieler hat einen Vertrag bis 2025 und soll kommende Saison Erfahrungen sammeln, bevor er zu Rennes zurückkehrt. In der vergangenen Saison war der Franzose an AJ Auxerre verliehen. Hier gelangen ihm in 30 Spielen in der französischen Liga fünf Torbeteiligungen.