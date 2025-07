Sassuolo bietet für Nationaltorwart

Die US Sassuolo richtet den Blick bei der Suche nach einem neuen Mann fürs Tor nach England. Die Italiener sind nach FT-Informationen bei Ipswich Town mit einem ersten Angebot für Arijanet Muric vorstellig geworden. Für den 1,98 Meter großen Torhüter interessiert sich allerdings auch die AS Monaco. Aus Frankreich liegt aber noch keine formelle Offerte vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Muric selbst wäre offen für einen Wechsel. Der 36-fache Nationalspieler des Kosovos stand in der vergangenen Spielzeit für seinen Arbeitgeber in der Premier League zwischen den Pfosten, musste aber aufgrund einer Schulterverletzung fast die gesamte Rückrunde aussetzen. Deshalb war es ihm auch nicht möglich, Ipswich Town im am Ende erfolglosen Kampf gegen den Abstieg zu helfen.