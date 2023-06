Werder verlängert mit Njinmah

Offensivtalent Justin Njinmah unterschreibt nach seiner Rückkehr zu Werder Bremen einen neuen Vertrag. Der 22-Jährige hat seinen Kontrakt nach Angaben des Bundesligisten vorzeitig verlängert, zur Laufzeit ist vorerst nichts bekannt. Die vergangenen eineinhalb Jahre lief Njinmah leihweise für Borussia Dortmund II in der dritten Liga auf.

Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, sagt: „Seit er 2021 von Kiel zu uns gewechselt ist, hat er eine sehr gute Entwicklung genommen. Die Leihe in die 3. Liga zur U23 von Borussia Dortmund tat ihm gut, er hat dort noch einmal einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht.“ Njinmah freut sich „auf die Vorbereitung und darauf die Jungs kennenzulernen. Ich möchte meine Qualitäten bestmöglich in das Team einbringen.“

