Leipzig vor Henrichs-Verpflichtung

RB Leipzig bindet Benjamin Henrichs dauerhaft. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der Kauf des Rechtsverteidigers unmittelbar bevor. Beide Seiten seien sich „im Grundsatz einig“. Der AS Monaco winkt eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro.

Der 24-Jährige, der in dieser Saison auf Leihbasis in Leipzig spielt, hatte zuletzt bereits durchblicken lassen: „Es ist auf jeden Fall mein Ziel, in Leipzig zu bleiben. In der Zeit, in der ich hier bin, habe ich gesehen, was in dem Verein steckt und wie viel Potenzial noch vorhanden ist.“