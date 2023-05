BVB: Haller schließt Bayern-Wechsel aus

Sébastien Haller (28) hegt nicht den Wunsch, Borussia Dortmund in Richtung FC Bayern zu verlassen. Der ‚Sport Bild‘ antwortet der Stürmer auf die Frage, ob ihn ein Wechsel zum Rekordmeister reizen würde: „Nein. Ich will den Titel mit Borussia Dortmund gewinnen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Diesen Wunsch können sich der Ivorer und der BVB bereits am kommenden Wochenende erfüllen. Gegen den FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr) können die Schwarz-Gelben die erste Meisterschaft seit der Spielzeit 2011/12 eintüten. Mit 14 direkten Torbeteiligungen in 18 Bundesliga-Partien hat Haller maßgeblich Anteil daran, dass man am Borsigplatz vom Titel träumen darf.

Lese-Tipp

Meisterkampf: Köln kassiert bei BVB-Titel