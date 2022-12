Liverpool: Díaz bricht Trainingslager ab

- Quelle: The Telegraph

Luis Díaz wird dem FC Liverpool aufgrund von Knieproblemen länger als gedacht nicht zur Verfügung stehen. ‚The Telegraph‘ berichtet, dass der 25-jährige Kolumbianer einen Rückschlag in seiner Reha erlitten hat und das Trainingslager der Reds in Dubai zeitnah verlassen wird. Der 1,80 Meter große Angreifer habe angepasste Trainingseinheiten absolviert und über Probleme am selben Knie geklagt.

Díaz fällt seit Anfang Oktober aus und verpasste aufgrund seiner Verletzung bereits 13 Spiele der Reds. Vor seinem Ausfall war der variable Offensivspieler einer der Aktivposten in Liverpool. Wettbewerbsübergreifend kommt Díaz auf sieben Torbeteiligungen (vier Tore, drei Vorlagen) in zwölf Partien.

