FC Bayern: Richards über seine Leihe

Chris Richards hat erklärt, warum er den FC Bayern im Sommer auf Leihbasis in Richtung TSG Hoffenheim verlassen hat. „Es war meine Entscheidung, auf Leihbasis zu gehen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt fünf Innenverteidiger. Und wenn ich nicht zu den ersten zwei oder drei gehört hätte, hätte ich einfach nur Zeit abgesessen“, so der 21-jährige im Interview mit der US-amerikanischen Ausgabe von ‚Transfermarkt.de‘.

Der Innenverteidiger fährt fort: „Nachdem ich bereits die vorangegangenen Monate gespielt hatte, musste ich dorthin gehen, wo ich spielen würde. Sie haben meine Entscheidung respektiert und sie wissen, dass es nicht nur für mich, sondern auch für sie das Beste ist, wenn ich mit hoffentlich 30 Einsätzen zurückkomme. Alles, was ich jetzt tun kann, ist im Sommer zurückzukehren und ihnen Argumente zu liefern, warum ich in der Startelf stehen sollte.“ An die Münchner ist Richards noch bis 2025 gebunden. Für Hoffenheim stand er in dieser Saison bislang zehnmal auf dem Platz.