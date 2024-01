Kalajdzic-Poker: Wolfsburg mischt mit

Viel fehlt nicht mehr bis zur Unterschrift von Sasa Kalajdzic bei Eintracht Frankfurt. Mündlich ist sich der Angreifer der Wolverhampton Wanderers mit der SGE bereits über die Leihe bis Saisonende einig. Das berichtet ‚Sky‘. Dem Bezahlsender zufolge warten die Frankfurter nur noch auf die Freigabe der Wolves, die sich noch bezüglich einer möglichen Kaufoption für den 26-Jährigen klar werden müssen.

Eigentlich ist also alles für einen Wechsel zur Eintracht angerichtet – eigentlich. Denn wie ‚Sky‘ weiter berichtet, ist mit dem VfL Wolfsburg auf der Zielgeraden noch ein Konkurrent für die Adler aufgetaucht. Die Wölfe haben sich dem Bericht zufolge in den Poker eingeschaltet und nach der Verfügbarkeit von Kalajdzic erkundigt.

Wind – und sonst nichts

In der Autostadt ist eigentlich Jonas Wind (24) Hauptverantwortlicher für das Toreschießen (neun Ligatore). Die Ausbeute der restlichen VfL-Profis, bei denen Lovro Majer mit zwei Treffern bereits zweitbester Schütze ist, ist ausbaufähig. Kalajdzic könnte bei den zahmen Wölfen also für mehr Torgefahr sorgen. Auch bei Hugo Ekitike von Paris St. Germain hat der VfL seinen Hut in den Ring geworfen.

Ob es dazu kommt, ist aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums der Gespräche zwischen Frankfurt und Wolverhampton aber fraglich. Der Europa League-Sieger von 2022 bleibt laut ‚Sky‘ trotz der Bemühungen aus Wolfsburg die heißeste Option.