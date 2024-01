PSG-Stürmer Ekitike: Heiße Spur in die Bundesliga

Hugo Ekitike ruft zahlreiche Interessenten auf den Plan. Dem französischen Radiosender ‚RMC‘ zufolge signalisieren sowohl Eintracht Frankfurt als auch der VfL Wolfsburg Interesse an dem Mittelstürmer von Paris St. Germain. Die Rede ist von einem Leihgeschäft inklusive Kaufoption. Laut ‚L’Équipe‘ haben die Wölfe schon Kontakt zur Spielerseite geknüpft. Ein offizielles Angebot werde zeitnah erwartet.

PSG steht einem Abgang, so ‚RMC‘, offen gegenüber. In der laufenden Spielzeit kommt der 30-Millionen-Mann auf gerade einmal acht Einsatzminuten. Der Kontrakt des 21-Jährigen am Eiffelturm ist noch bis 2027 gültig.

Konkurrenz aus der Premier League

Frankfurt hatte bereits im zurückliegenden Transferfenster die Fühler nach Ekitike ausgestreckt. Eine Verpflichtung scheiterte, weil die Adler die hohen Forderungen der Pariser nicht stemmen konnten. Zwischenzeitlich hatten die Hessen eine Alternative an der Angel, der Wechsel von Rafiu Durosinmi (21) steht allerdings aufgrund von Problemen beim Medizincheck auf der Kippe.

Derweil müssen sich die Bundesligisten im Weben um Ekitike gegen Vertreter von der Insel durchsetzen. Nach Informationen von ‚RMC‘ sind auch die Wolverhampton Wanderers dazu bereit, den Franzosen für die Rückrunde an Bord zu holen. Darüber hinaus sollen sich auch Crystal Palace und West Ham United mit dem U-Nationalspieler beschäftigen.