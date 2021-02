Bochum-Trainer Reis verlängert

Der VfL Bochum hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Thomas Reis verlängert. Wie der Zweitligist mitteilt, bindet sich der Cheftrainer bis 2023 an den Verein. Der 47-Jährige betont: „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich bei dem Verein, bei dem ich als Profi meine schönste Zeit erlebt habe und der mich nach meiner aktiven Zeit in viele Bereiche hat hineinschnuppern lassen, sehr, sehr gerne arbeite.“ Reis hatte im Sommer 2019 beim VfL übernommen und liegt mit Bochum aktuell auf Platz zwei der zweiten Liga.

Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz ergänzt: „Thomas Reis hat auf seiner ersten Station als Cheftrainer im Profibereich nachgewiesen, dass er eine Mannschaft formen und ihr Identität und Spielideen vermitteln kann. Er hat den Lizenzspielerkader in einer schwierigen Situation übernommen und Schritt für Schritt zu einer Einheit geformt.“