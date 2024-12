Tah-Transfer wird konkreter: Barças Pläne für die Innenverteidigung

Der FC Barcelona macht in der Personalie Jonathan Tah aktuell richtig ernst. Zuletzt hatte ein Treffen zwischen Sportdirektor Deco mit Vertretern des 28-Jährigen stattgefunden, am heutigen Morgen berichtete ‚Relevo‘ sogar von einer konkreten Offerte, die Tah für einen ablösefreien Wechsel im Sommer vorliegen soll.

Folglich wägen die Verantwortlichen in Barcelona ab, wie es mit den aktuell zur Verfügung stehenden Innenverteidigern weitergeht. Wie die ‚Sport‘ berichtet, sollen Pau Cubarsí (17) und Iñigo Martínez (33) unter allen Umständen gehalten werden. Cubarsí steht noch langfristig bis 2027 unter Vertrag, das Arbeitspapier des erfahrenen Martínez läuft am Saisonende aus. Gegenüber seinen Konkurrenten verfügt der Routinier über einen entscheidenden Pluspunkt: Er ist der einzige Linksfuß unter den Innenverteidigern.

Eric García (23) und der aktuell verletzte Andreas Christensen (28) befinden sich der katalanischen Sportzeitung zufolge dagegen auf dem Abstellgleis. Flick soll García schon die Tür für einen möglichen Wechsel im Januar geöffnet haben, der bis 2026 an die Katalanen gebundene Spanier will sich aber im Starensemble von Hansi Flick durchsetzen.

Der dauerverletzte Christensen, der in dieser Saison erst einen Kurzeinsatz verbuchen kann, spiele ebenfalls keine Rolle in den Zukunftsplanungen des deutschen Trainers. Laut der ‚Sport‘ hat der 28-Jährige zahlreiche Interessenten in der Premier League, doch auch er will zumindest vorerst bei den Blaugrana bleiben. Christensens aktuelles Arbeitspapier ist bis 2026 datiert.

Der komplizierte Fall Araujo

Die wohl komplizierteste Personalie ist Ronald Araujo. Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag über 2026 hinaus haben zwar schon begonnen, die Gespräche erweisen sich jedoch als zäh und eine Einigung liegt noch in weiter Ferne. Nichtsdestotrotz verfolgt der 25-Jährige die Intention, bei Barça zu bleiben, obwohl es für den Uruguayer diverse lukrative Angebote aus dem Ausland – darunter Manchester United – gibt. Vor einem Jahr signalisierte auch der FC Bayern konkretes Interesse.