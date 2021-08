Nastasic nach Florenz

Matija Nastasic hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie Schalke 04 offiziell vermeldet, wechselt der Innenverteidiger zum AC Florenz und unterschreibt dort einen Zweijahresvertrag. Die Ablösesumme liegt dem Vernehmen nach zwischen zwei und drei Millionen Euro.

Für Schalke ist der Transfer des Serben aufgrund von Liquiditätsengpässen enorm wichtig. Nastasic war einer der Topverdiener der Knappen, kassierte ein kolportiertes Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro.

So begründet auch Sportdirektor Rouven Schröder: „Von Tag eins an haben wir offen mit Matija kommuniziert und ihm dargelegt, dass die Konditionen seines Lizenzspielervertrages in der 2. Bundesliga nicht zu stemmen sind. Wir sind froh, dass wir für beide Seiten eine sehr zufriedenstellende Lösung finden konnten und wünschen Mati für seine private und sportliche Zukunft alles Gute.“

157 Pflichtspiele für Schalke

Der 28-Jährige war 2015 zunächst leihweise von Manchester City nach Gelsenkirchen gewechselt. Im Anschluss verpflichtete S04 den 28-fachen Nationalspieler für 9,5 Millionen Euro fest. Nun lässt ihn der Bundesliga-Absteiger nach 157 Pflichtspielen für deutlich weniger ziehen.