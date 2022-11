Neue Kreativpower: Eintracht holt Aaronson

Am gestrigen Donnerstagabend präsentierte Eintracht Frankfurt den 19-jährigen Paxten Aaronson als ersten Neuzugang dieses Winters. Bis 2027 bindet sich das Offensivtalent, das von MLS-Klub Philadelphia Union kommt, an die Adler. Dem Vernehmen nach fließen drei Millionen Euro Sockelablöse inklusive einer Bonusvereinbarung über eine weitere Million.

„Mit Paxten Aaronson konnten wir einen sehr begehrten und talentierten Spieler verpflichten, der unserer Offensive in Zukunft noch mehr Flexibilität verleihen wird. Wir haben mit ihm einen klaren Plan und wollen ihn behutsam aufbauen. Paxten bekommt von uns die nötige Zeit, um sich an das neue Umfeld zu gewöhnen und sich bestmöglich zu entwickeln“, kommentiert Sportchef Markus Krösche den Deal.

Aaronson ist im offensiven Mittelfeld beheimatet, lief bislang 37 Mal in der MLS auf und erzielte vier Treffer. Zudem ist der noch etwas schmalbrüstige Rechtsfuß für das U20-Nationalteam der USA am Ball. Hier traf er achtmal in 14 Partien.