Werder verlängert mit Agu

Felix Agu verschreibt seine Zukunft dem SV Werder Bremen. Seinen Vertrag hat der 22-jährige Rechtsverteidiger vorzeitig ausgedehnt. Über die neue Laufzeit machen die Bremer wie gewohnt keine Angaben.

„Felix hat einen sehr positiven Entwicklungsprozess durchlaufen, seitdem er zu uns gewechselt ist. Er hat gezeigt, dass er stetig an sich arbeiten will und auf verschiedenen Positionen gute Leistungen abliefert. Vor allem in dieser Saison ist eine Konstanz in seinen Auftritten eingetreten. Daher freuen wir uns, dass wir unseren gemeinsamen Weg fortsetzen werden“, erklärt Frank Baumann.

Auch Cheftrainer Ole Werner, der zuletzt auf den angeschlagenen Agu verzichten musste, ist mit der Vertragsverlängerung zufrieden: „Es ist sicherlich auch ein Stück weit eine Bestätigung seiner Leistungsentwicklung. Er spielt aktuell sehr konstant und ich bin davon überzeugt, dass ihm, wenn er weiterhin hart an sich arbeitet, die Zukunft bei Werder Bremen gehört.“

Agu erklärt: „Die Verantwortlichen haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich kann mich hier gut weiterentwickeln, möchte in Zukunft viel Spielzeit sammeln und meine Leistung bringen.“