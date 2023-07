BVB: Arribas-Deal wird konkreter

Die Spur von Sergio Arribas zu Borussia Dortmund wird heißer. Laut der ‚as‘ hat die Personalie bei den Schwarz-Gelben in den vergangenen Stunden an Bedeutung gewonnen. Real Madrid will sich dem Bericht zufolge aber nicht endgültig von seinem Mittelfeld-Talent trennen.

Im Raum stehen daher eine zweijährige Leihe und ein Verkauf. Letzterer aber nur unter einer gewissen Voraussetzung. Demnach wollen die Königlichen 50 Prozent an den Rechten des Spielers behalten, um nicht komplett den Zugriff auf den 21-Jährigen zu verlieren. Konkurrenz erhält der BVB laut der ‚as‘ von Rayo Vallecano, dem FC Girona, von UD Almería, Sporting Lissabon und dem FC Brügge.

