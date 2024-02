Mega-Überraschung im Bergvall-Poker

Tottenham Hotspur macht dem FC Barcelona einen Strich durch die Rechnung. ‚The Athletic‘ berichtet, dass sich Lucas Bergvall für ein Engagement beim englischen Spitzenverein entschieden hat. Am morgigen Freitag, seinem 18. Geburtstag, werde der schwedische Mittelfeldspieler auf der Insel erwartet, um die medizinischen Untersuchungen zu durchlaufen.

Im Anschluss soll der Youngster ein langfristiges Arbeitspapier bis 2029 unterschreiben. Laut dem Fachmagazin fließen zehn Millionen Euro plus mögliche Boni an den schwedischen Erstligisten Djurgardens IF, bei dem der Rechtsfuß bis zum Sommer noch Spielpraxis sammeln soll.

Eigentlich war Bergvalls Wechsel zu den Blaugrana schon fast fix. Das Ausnahmetalent soll sich bereits in Barcelona aufgehalten haben, um einen Vertag zu unterzeichnen. Nun erhalten die Londoner den Zuschlag für den Nationalspieler (ein Länderspiel), an dem auch die Frankfurt Eintracht stark interessiert war.