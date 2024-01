Barça-Wechsel: Bergvall vor Ort

Lucas Bergvall schließt in den kommenden Stunden seinen Wechsel zum FC Barcelona ab. Wie die vereinsnahe Zeitung ‚Sport‘ berichtet, weilt das 17-jährige Mittelfeld-Juwel bereits in der katalanischen Hauptstadt, um seinen Vertrag zu unterschreiben. Ab Sommer soll der Schwede dann das blau-rote Trikot tragen. Bis zu zehn Millionen Euro Ablöse stehen im Raum.

An Bergvall war halb Europa dran. Auch Eintracht Frankfurt warb und bot für das Ausnahmetalent, das bereits ein Länderspiel für Schweden absolviert hat. Bergvalls Klub Djurgardens IF hätte auch gerne nach Frankfurt verkauft – war das Ablösegebot der SGE schließlich das höchste. Doch Bergvall wollte unbedingt zu Barça und bekommt nun seinen Willen. Neben der Eintracht gucken mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund zwei weitere Bundesligisten in die Röhre.