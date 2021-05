Arminia-Leihe: Maier zieht positives Fazit

Arne Maier ist zufrieden mit seinem Gastspiel bei Arminia Bielefeld.„ […] Ich habe das Ziel, mit dem ich nach Bielefeld gegangen bin, erreicht: Raus aus der Komfortzone und mit Arminia die Klasse halten“, resümiert der defensive Mittelfeldspieler, der zu seinem Heimatverein Hertha BSC zurückkehrt, gegenüber dem ‚kicker‘. „Ich habe mich in Bielefeld auf und neben dem Platz weiterentwickelt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach 19 Pflichtspielen (ein Tor) für die Ostwestfalen will Maier im Trikot der Alten Dame wieder angreifen und setzt dabei große Hoffnungen in seinen Trainer. „Es hat damals super funktioniert mit Pál Dárdai und mir. Er hat mich zu den Profis geholt, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Daher bin ich sehr positiv, dass auch unsere zweite Zusammenarbeit sehr gut funktionieren könnte.“ Der Coach erwidert: „Ich habe Arne früh reingeworfen in die Bundesliga und eine Riesenerwartung an ihn. Ich weiß, was er kann.“