Eindhoven an Ramalho dran?

André Ramalho (29) von RB Salzburg könnte im Sommer einen neuen Karriereweg in den Niederlanden einschlagen. Wie das ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, beschäftigt sich die PSV Eindhoven mit dem Brasilianer. Dem Bericht zufolge befinde sich der Vizemeister der Eredivisie bereits seit geraumer Zeit in Verhandlungen mit dem Innenverteidiger, eine Einigung sei wohl nicht mehr weit entfernt. Sein Kontrakt in Österreich ist noch bis 2022 datiert.

Ramalho war im Januar 2018 von Bayer Leverkusen nach Salzburg gewechselt. Zuvor stand der 1,82-Mann bereits zwischen 2013 und 2015 beim österreichischen Serienmeister unter Vertrag. In der Mozartstadt mauserte sich der beidfüßige Abwehrchef zum Leistungsträger. Wettbewerbsübergreifend stehen für ihn in dieser Saison 42 Einsätze (zwei Tore, drei Assists) zu Buche.