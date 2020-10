HSV: Schnelle Lösung bei Boldt?

Der Hamburger SV will in dieser Woche bezüglich der Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Jonas Boldt Nägel mit Köpfen machen. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ wollen die Hanseaten dem 38-Jährigen beim für diese Woche anberaumten Treffen direkt ein konkretes Angebot vorlegen.

Der HSV will dem von der AS Rom umworbenen Sportchef eine Verlängerung an der Elbe mit einer zusätzlichen Beförderung schmackhaft machen. Künftig soll Boldt zusätzlich als Vorstandsvorsitzender beim Zweitligisten agieren. Seit dem Abschied von Bernd Hoffmann im März ist der Posten beim Nordklub vakant. Boldt, der seit 2019 die sportlichen Geschicke des Klubs leitet, steht nur noch bis Saisonende unter Vertrag.