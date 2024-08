Berichte: Tah-Transfer endgültig geplatzt

Jonathan Tah wird die kommende Saison sehr wahrscheinlich nun doch bei Bayer Leverkusen bestreiten. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der Werksklub die Entscheidung getroffen hat, den Innenverteidiger in diesem Sommer jetzt nicht mehr ziehen zu lassen – weder zum FC Bayern, zum FC Barcelona oder sonst wo hin. Einzige kleine Hintertür: Ein unmoralisches Angebot auf den letzten Drücker.

Update (18:23 Uhr): Laut der ‚Bild‘ und ‚Sky‘ wurden sowohl die Bayern als auch Barcelona inzwischen darüber informiert, dass Tah in diesem Sommer nicht mehr verkauft wird. Der Abwehrechef bleibt in Leverkusen.

Da kann sich jetzt auch Pini Zahavi jeden weiteren Kommentar sparen. Gerade erst hatte Tahs Berater einen innigen Wechselwunsch seines Klienten vorgetragen: „Jona hat die Entscheidung, Bayer Leverkusen in diesem Sommer zu verlassen, früh in diesem Sommer getroffen und diese dem Verein in mehreren persönlichen Gesprächen kommuniziert.“

Bayer 04 will Stärke demonstrieren

Laut ‚Sky‘ hat auch Bayern in den vergangenen Stunden die Initiative ergriffen, in Leverkusen angerufen und eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni in Aussicht gestellt. Erst müsse allerdings Kingsley Coman (28) verkauft werden.

Jetzt ist es den Leverkusenern offensichtlich zu bunt geworden. Eindeutig: Der Doublesieger will Stärke demonstrieren und sich nicht zu einem Verkauf des Nationalspielers drängen lassen.