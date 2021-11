Barça: Collado-Leihe im Winter

Álex Collado wird den FC Barcelona voraussichtlich im Winter verlassen. Wie der Journalist Gerard Romero berichtet, steht der Rechtsaußen vor einer Leihe innerhalb der spanischen Liga. Der FC Granada sowie Deportivo Alavés zählen Romero zufolge zu den heißesten Anwärtern.

Weil der 22-Jährige vor der Saison weder für die erste noch für die zweite Mannschaft registriert wurde, wartet Collado noch auf einen Einsatz in dieser Saison. Der Spanier hatte Barça ursprünglich am Deadline Day verlassen sollen, doch es fand sich kein Abnehmer. Nun soll Collado in der Rückrunde andernorts Spielpraxis sammeln.