Millionen-Poker um Mkhitaryan

Die AS Rom und der FC Arsenal verhandeln darüber, unter welchen Umständen die Leihe von Henrikh Mkhitaryan im Anschluss an die Saison in einen permanenten Transfer umgewandelt werden kann. Die Differenz beträgt einem Bericht des ‚Corriere dello Sport‘ zufolge neun Millionen Euro. Demzufolge fordert Arsenal 20 Millionen, die Roma ihrerseits sei bereit, elf Millionen für den 31-jährigen Offensivmann auf den Tisch zu legen.

Weil der Vertrag des Ex-Dortmunders 2021 ausläuft, müsste Arsenal bei ausbleibender Verlängerung im Sommer verkaufen, um noch eine adäquate Ablöse einzustreichen. Diesen Umstand wollen sich die Giallorossi in den Verhandlungen zunutze machen.