Profiverträge für sechs Borussia-Talente

Borussia Mönchengladbach stattet sechs Nachwuchsspieler mit einem Profivertrag aus. Die Eigengewächse Jonas Kersken (19), Mika Schroers (18), Famana Quizera (18), Sander Christiansen (19), Kaan Kurt (18) und Rocco Reitz (18) dürfen sich über neue Arbeitspapiere freuen.

„Alle sechs haben sich hervorragend entwickelt. Wir freuen uns, dass wir zunächst in diesen Spielern weitere Talente aus unserem eigenen Nachwuchsleistungszentrum an uns binden können“, sagt Borussias Sportdirektor Max Eberl, „nun gilt es, dass sie weiter an sich arbeiten, um irgendwann den nächsten Schritt zu machen.“