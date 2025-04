Hoffenheim: Erstes Treffen mit Kwasniok

Die TSG Hoffenheim bereitet sich weiter auf einen möglichen Trainerwechsel im Sommer vor. Mit Kandidat Lukas Kwasniok, der diese Woche seinen Abschied vom SC Paderborn zum Saisonende offiziell bekanntgab, fand laut dem ‚kicker‘ ein erstes Treffen statt. Der 43-Jährige steht schon länger auf der Liste der Sinsheimer. Der feststehende Abschied aus Paderborn hat nun den Weg für eine Kontaktaufnahme geebnet.

Kwasniok steht dem Vernehmen nach auch beim VfL Wolfsburg und Schalke 04 auf dem Zettel. Hoffenheim seinerseits befasst sich neben dem scheidenden SCP-Coach auch mit Alexander Blessin vom FC St. Pauli, der ebenfalls in Wolfsburg gehandelt wird. Obwohl Kwasniok derzeit als wahrscheinlichster Nachfolger für den in der Kritik stehenden Christian Ilzer gehandelt wird, sind noch weitere Kandidaten im Rennen. In der Vergangenheit stand die TSG auch mit Christian Eichner (Karlsruher SC) in Kontakt. Dazu ranken sich Gerüchte um Sandro Wagner (DFB).