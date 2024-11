Fortuna holt Ex-Schalker Latza

Danny Latza hat einen neuen Verein gefunden. Wie Fortuna Düsseldorf bekanntgibt, ist der 34-Jährige für die U23 des Zweitligisten in der Regionalliga West eingeplant. Latza möchte der Mannschaft vor allem mit seiner Erfahrung helfen: „Als die Anfrage von der Fortuna kam, musste ich nicht lange überlegen, denn die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich von Beginn an überzeugt. Ich bin immer noch sportlich ambitioniert, will der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen und auf dem Platz alles geben. Das möchte ich von Beginn an zeigen.“

Bis zum Sommer stand der Mittelfeldspieler beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Latza kommt in seiner Karriere auf 176 Spiele in der Bundesliga und 90 Einsätze in der 2. Bundesliga. Er soll bereits heute mit der Mannschaft trainieren.