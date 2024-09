Dortmunds Bester: Guirassy schultert bereits den BVB

Der 20 Millionen Euro teure Sommerneuzugang aus Stuttgart war nach der frühen 2:0-Führung des VfL der Dortmunder, der sich am meisten gegen die drohende Blamage stemmte. Immer wieder tauchte er gefährlich in der Box auf und legte per Traumpass eine Großchance für Brandt auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anschließend wurde Guirassy dann auch so richtig effektiv: Noch kurz vor der Pause besorgte er in bester Mittelstürmer-Manier den Anschluss. In der 61. Minute holte der Guineer dann den Elfmeter raus, den Emre Can zum Ausgleich verwandelte, ehe Guirassy eine knappe Viertelstunde später wieder höchstselbst für das 3:2 sorgte.

Lese-Tipp

Die BVB-Aufstellung gegen Bochum

Erst vor zwei Wochen hatte Guirassy beim 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim sein vielversprechendes BVB-Debüt nach Verletzung gegeben. Nun stellte er sein Konto bereits auf vier Treffer in vier Partien. Der 28-Jährige wirkt schon deutlich drahtiger. In dieser Verfassung ist Guirassy aktuell Dortmunds bester und wichtigster Spieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Torfolge

0:1 Bero (15.): Dortmund hat eigentlich alles unter Kontrolle, als Bochum das Tempo anzieht. Hofmann lässt einen Steilpass auf Bero klatschen, der wiederum den Doppelpass mit Hofmann sucht. Nun ist Bero durch und drischt das Leder kompromisslos in die Maschen.

0:2 de Wit (20.): Schlotterbeck spielt einen undankbaren halbhohen Rückpass auf Kobel, der risikoreich gegen Boadu ins Dribbling geht. Der BVB-Keeper gerät nach einem Kontakt ins Straucheln und legt de Wit unfreiwillig den Ball vor, der nur noch versenken muss.

Unter der Anzeige geht's weiter

1:2 Guirassy (44.): Der BVB schnürt Bochum am Strafraum ein. Couto und Groß spielen Brandt frei, der seelenruhig flanken kann und Guirassy findet, der sich im Luftduell gegen Oermann durchsetzt und einköpft.

2:2 Can (62./Elfmeter): Passlack kommt im Strafraum gegen Guirassy einen Tick zu spät und verursacht einen Foulelfmeter. Can übernimmt die Verantwortung und verwandelt sicher.

Unter der Anzeige geht's weiter

3:2 Guirassy (75.): Einen langen Ball von Can legt Guirassy selbst per Kopf auf Ademeyi ab und los geht’s: Adeyemi legt Guirassy den Ball in den Lauf, dieser zieht der Bochumer Deckung davon und tunnelt letztlich Torhüter Drewes.

4:2 Nmecha (80.): Nmecha dreht vor dem Strafraum Medic ein und kommt zu einem unplatzierten Abschluss. Unter gütiger Mithilfe von Keeper Drewes kullert der Ball über die Linie.