Wegen Tuchel-Abflug: Tel sagt United ab

Mathys Tel (18) hat seine Wechselgedanken vorerst ad acta gelegt. Wie in der ‚Bild‘-Sendung ‚Englische Woche‘ berichtet wird, hat der Stürmer dem interessierten Manchester United eine Absage erteilt, weil Trainer Thomas Tuchel den Verein im Sommer verlassen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieser setzt Tel in aller Regel als Joker ein. Der Franzose kommt in dieser Saison nur auf 390 Ligaminuten (drei Tore, drei Assists). Auch ein kürzliches Gespräch mit Sportdirektor Christoph Freund soll dazu beigetragen haben, dass Tel seine Zukunft in München sieht.

Lese-Tipp

Bayern & Bayer dran: Supertalent Bardghji kommt auf den Markt

Auch Bayerns neuer Sportvorstand Max Eberl äußerte sich zu seinem Einstand über Tel, betonte gestern: „Natürlich werden wir auch schauen, dass wir Stars finden. Ob die realisierbar sind, wird sich zeigen. Aber wir wollen auch die Entwicklung von Spielern wie Tel fördern.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sogar eine vorzeitige Verlängerung des bis 2027 datierten Vertrags soll nun im Raum stehen. Tel war im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum deutschen Rekordmeister gewechselt.