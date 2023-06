Positive Gespräche & starke Konkurrenz: Bayern mischt bei Kim mit

Der FC Bayern steht vor einem kleineren Umbruch im Abwehrbereich. Benjamin Pavard (27) und Lucas Hernández (27) wollen den deutschen Rekordmeister ein Jahr vor Vertragsende verlassen. Entsprechend muss ein neuer Innenverteidiger her.

Objekt der Begierde ist dabei nach FT-Informationen mittlerweile Min-jae Kim von der SSC Neapel, mit dem bereits positive Gespräche stattfanden. Der 26-jährige Südkoreaner war erst im Sommer 2022 für 18 Millionen Euro von Fenerbahce an den Vesuv gewechselt und schlug dort voll ein.

Als Abwehrchef war der Rechtsfuß maßgeblich am Gewinn der italienischen Meisterschaft beteiligt. Das weckte schnell das Interesse anderer Klubs. Nach FT-Infos sind auch Manchester United, der FC Chelsea, Newcastle United und Paris St. Germain an Kim dran.

Ausstiegsklausel & Wunschziel

Man darf also von einem Wechsel in diesem Sommer ausgehen – nicht zuletzt, da der WM-Fahrer eine Ausstiegsklausel über vergleichsweise moderate 45 bis 52 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert hat. Geld, das die Bayern durch Verkäufe von Pavard und Hernández wieder reinholen würden.

Doch zuvor gilt es Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn nach FT-Infos bevorzugt Kim die englische Premier League als nächste Karriere-Station. Die Bayern wollen ihm einen Wechsel nach München mit einem Gehalt von rund zehn Millionen Euro im Jahr schmackhaft machen. Ausgang offen.