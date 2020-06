Bayer-Interesse an Arzamendia

Bayer Leverkusen hat die Fühler offenbar nach nach Linksverteidiger Santiago Arzamendia vom paraguayischen Klub Cerro Porteño ausgestreckt. Wie der hiesige Journalist Arturo Máximo Rubín beim Radiosender ‚Radio Monumental 1080 AM‘ berichtete, besteht die Möglichkeit eines Wechsels nach Leverkusen. Details seien aber noch zu finalisieren.

Arzamendia wird Rubín zufolge von Lucas Alarios Berater Pedro Aldave vertreten. Der Draht zu Bayer ist also kurz. Für Paraguay bestritt der 22-jährige Arzamendia bislang acht Länderspiele. Ein Wechsel nach Europa wäre der nächste logische Schritt in seiner Karriere. In Leverkusen versperren nach aktuellem Stand aber Daley Sinkgraven (24) und Wendell (26) den Zugang zu einem Stammplatz.