Wolfsburgs Victor nach Brasilien?

Flamengo Rio de Janeiro interessiert sich für João Victor vom VfL Wolfsburg. Wie ‚UOL Esporte‘ berichtet, beobachtet der brasilianische Erstligist den 26-Jährigen schon seit einigen Monaten. Die Idee von Flamengo sei es, den Angreifer bis Ende 2021 mit einer Kaufoption auszuleihen.

Victor spielt seit 2019 in Wolfsburg. Zuvor lief der Brasilianer für den österreichischen Erstligisten LASK auf. In dieser Saison stehen für den Flügelspieler 22 Einsätze zu Buche, die meisten davon als Joker. Sein Vertrag in der Autostadt läuft noch bis 2023.