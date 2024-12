Ex-Augsburger Danso nach England?

Die Wolverhampton Wanderers beschäftigen sich mit Kevin Danso vom RC Lens. Wie das englische ‚Sky Sports‘ berichtet, hat der Verein den Ex-Augsburger als Top-Kandidaten für die Abwehrzentrale auserkoren. Insgesamt wollen die Wolves bis zu zwei neue Innenverteidiger im Winter verpflichten.

Bei Lens steht der 26-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag. In Frankreich ist der Österreicher unangefochtener Stammspieler. In der Vergangenheit stand Danso bereits vor einem Wechsel zur AS Rom, letztlich scheiterte der Deal jedoch am Medizincheck.