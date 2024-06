Nach Copa-Absage: Bailey suspendiert

Für Leon Bailey werden in naher Zukunft keine weiteren Länderspiele aufs Konto kommen. Der 26-jährige Jamaikaner von Aston Villa wurde vom Nationalverband JFF suspendiert. „Der jamaikanische Fußballverband hat beschlossen, die Nominierung von Leon Bailey für die A-Nationalmannschaft der Männer vorübergehend auszusetzen. Diese Entscheidung wurde angesichts der jüngsten Umstände im Zusammenhang mit seinen Kommentaren und seiner Nichtteilnahme an der Copa América 2024 getroffen, obwohl er nominiert wurde.“

In einem Podcast hatte der frühere Profi von Bayer Leverkusen die Organisation rund um die Nationalmannschaft als „unprofessionell“ bezeichnet. Die Teilnahme an der Copa América, die momentan in den Vereinigten Staaten stattfindet, sagte Bailey öffentlichkeitswirksam ab. Derzeit stehen 28 Einsätze für Jamaika zu Buche, dabei erzielte Bailey fünf Treffer.